Белоусов: нацпроект по развитию беспилотных авиасистем заработает с начала 2024 года

Первый вице-премьер РФ отметил, что сейчас нужно начинать реализовывать меры, которые позволять запустить работу

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) заработает с начала 2024 года. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"С 1 января 2024 года нацпроект должен заработать в полную силу, поэтому уже сегодня необходимо начать реализацию мер, которые позволят запустить эту работу", - сказал Белоусов по итогам заседания президиума правкомиссии по вопросам развития беспилотных авиасистем, на которой обсудили план первоочередных действий для запуска нацпроекта развития отрасли.

В секретариате отметили, что ранее президиум правкомиссии по развитию БАС утвердил пять федеральных проектов, входящих в состав нацпроекта. Документ направлен на финальное утверждение. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил кабмину к 1 сентября 2023-го утвердить нацпроект по развитию беспилотных авиасистем на период до 2030 года.