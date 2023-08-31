В кабмине поддержали законопроект об ответственности добровольцев за порчу имущества ВС РФ

Речь идет о гражданах, пребывающих в добровольческих формированиях и содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект о привлечении граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, к материальной ответственности за причинение намеренного ущерба вооружению, военной технике или военному имуществу при выполнении своих обязанностей. Текст проекта отзыва кабмина имеется в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - отмечается в документе.

Речь идет о гражданах, пребывающих в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ. Законопроект был разработан главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым, поправки вносятся в закон "О материальной ответственности военнослужащих".

Как указывается в проекте отзыва кабмина, сегодня военнослужащие привлекаются к материальной ответственности "за утрату или намеренное приведение в негодность вооружения, военной техники и военного имущества, переданных для выполнения задач". Однако действующие нормы не предусматривают материальную ответственность добровольцев в аналогичных случаях.

При этом, отмечают в кабмине, закон "О статусе военнослужащих" устанавливает, что добровольцы в зависимости от характера и тяжести совершенного ими правонарушения могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, материальной, гражданско-правовой и уголовной ответственности. "Таким образом, в результате принятия федерального закона будут законодательно закреплены общие правила привлечения добровольцев к материальной ответственности в случае совершения ими правонарушений и установлены соответствующие тяжести таких правонарушений меры ответственности", - указывают в кабмине.