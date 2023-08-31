В Приморском крае в августе выпало рекордное количество осадков

В регионе действует режим ЧС федерального уровня

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Уходящий август стал самым дождливым с 1936 года в Приморском крае, сообщает пресс-служба Приморского гидрометцентра. Общая сумма осадков по всем населенным пунктам превысила исторический рекорд на три метра.

"Август 2023 войдет в историю как выдающийся. Если, например, просуммировать все выпавшие за месяц осадки по всем пунктам метеорологических наблюдений Примгидромета, то полученная сумма 14 591 мм превысит исторический максимум за период с 1936 года, наблюдавшийся в 2019 году (9 561 мм), на 3030 мм", - приводит пресс-служба слова главы Примгидромета Бориса Кубая.

По его словам, множество муниципалитетов также "побили" собственные исторические максимумы. Владивосток - на 40 мм, Посьет - на 80 мм, Уссурийск - на 51 мм, Полтавка - на 127 мм, Анучино - на 79 мм, Рощино - на 83 мм. Правда, исторические максимумы в разных населенных пунктах наблюдались в разные годы.

Сильные дожди в Приморье продолжаются с начала августа.

© МЧС России/ ТАСС

25 августа в регионе был введен режим ЧС федерального уровня. Из-за обильных осадков пострадали более 5 тыс. домовладений. Серьезный урон нанесен сельскому хозяйству и дорожной инфраструктуре, социальным объектам. Общий ущерб пока оценивается в 7 млрд рублей.