Аэропорт Пскова возобновил работу

По расписанию, авиакомпания "Азимут" запланировала два рейса из Москвы и обратно

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Аэропорт Пскова с 7 утра по московскому времени возобновил работу без ограничений, сообщили журналистам в Росавиации.

"Все аэропортовые службы и службы Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме", - отметили в ведомстве.

Согласно расписанию, сегодня запланированы два рейса авиакомпании "Азимут" из Москвы и обратно.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в четверг планировалось возобновить работу аэропорта. Однако эта дата зависела от результата проверки его инфраструктуры, а также окончания следственных и иных мероприятий.