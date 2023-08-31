31 августа, 04:31,
обновлено 31 августа, 04:37

Аэропорт Пскова возобновил работу

A.Savin/ FAL/ Wikimedia Commons
Здание Псковского аэропорта
© A.Savin/ FAL/ Wikimedia Commons

По расписанию, авиакомпания "Азимут" запланировала два рейса из Москвы и обратно

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Аэропорт Пскова с 7 утра по московскому времени возобновил работу без ограничений, сообщили журналистам в Росавиации.

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"Все аэропортовые службы и службы Единой организации воздушного движения работают в штатном режиме", - отметили в ведомстве.

Согласно расписанию, сегодня запланированы два рейса авиакомпании "Азимут" из Москвы и обратно.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в четверг планировалось возобновить работу аэропорта. Однако эта дата зависела от результата проверки его инфраструктуры, а также окончания следственных и иных мероприятий. 

Теги:
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская область
© Информационное агентство ТАСС
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