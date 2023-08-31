31 августа, 04:53

В Тюмени из-за тумана задержали более 20 авиарейсов

С пассажирами работают сотрудники аэропорта

ТЮМЕНЬ, 31 августа, /ТАСС/. Рейсы на прилет и вылет задержаны в тюменском аэропорту Рощино из-за плохой видимости, сообщили в информационном центре правительства региона. По данным аэропорта Рощино, задержаны более 20 рейсов.

"Из-за плохой видимости в тюменском аэропорту Рощино массовая задержка рейсов на вылет и прилет. Актуальное расписание отображается на онлайн-табло, время прилета и вылета может меняться", - говорится в сообщении.

В аэропорту Рощино уточнили, что задержанные рейсы находятся на запасных аэродромах в Екатеринбурге и Челябинске, а также в городах отправления. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний.

Госавтоинспекция Тюменской области предупреждает водителей о плохой видимости на всех федеральных автодорогах региона. Автоинспекторы останавливают водителей и рекомендуют быть внимательными в пути.

  

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РоссияТюменская область
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