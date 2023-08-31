31 августа, 05:06

В кабмине не поддержали законопроект о разовой выплате вступившим в брак до 35 лет

Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

В правительстве напомнили про реализуемые в стране государственные программы по поддержке семей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект о единовременной денежной выплате в 10 тыс. рублей супругам, впервые зарегистрированным в браке в возрасте до 35 лет. Проект отзыва кабмина на документ есть в распоряжении ТАСС. Законопроект подготовил депутат Госдумы от фракции ЛДПР Сергей Леонов.

В кабмине указали на то, что принятие соответствующего федерального закона потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, однако "источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств, в том числе порядок передачи финансовых ресурсов на новый вид расходных обязательств, законопроектом не определены".

"Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в тексте документа.

Кроме того, в правительстве напомнили про реализуемые в России государственные программы по поддержке семей. К ним относятся программа "Семейная ипотека" со сниженной процентной ставкой по ипотечному жилищному кредиту, проект "Молодая семья", в рамках которого предоставляется субсидирование на погашение основного долга или процентов по ипотечным жилищным кредитам в размере 450 тыс. рублей на приобретение жилой недвижимости молодым семьям (одиноким родителям), а также программа материнского капитала, средства которого могут быть направлены в том числе на улучшение жилищных условий. 

Теги:
РоссияЛДПР
© Информационное агентство ТАСС
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