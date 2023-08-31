Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" запускает поясное вещание

Также с 1 сентября на телеканале будет выходить рубрика "Год рождения фильма" - в нее войдут выпуски "новостей" о событиях в стране и мире, произошедших в год выхода разных фильмов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" запускает вещание еще в двух часовых поясах, чтобы зрители российских городов смогли смотреть контент канала по местному времени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вещателя.

Как напомнили в пресс-службе, 1 сентября телеканал отмечает три года с момента запуска.

"В свой день рождения телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция", отвечая на многочисленные просьбы телезрителей из разных городов России, выходит на новый уровень и становится еще ближе к аудитории: мы запускаем вещание по часовым поясам +2 и +4 к московскому времени. Жители Екатеринбурга, Магнитогорска, Сургута, Нижневартовска, Перми, Тюмени, Уфы, Ханты-Мансийска, Челябинска, Кемерово, Красноярска, Новосибирска, Томска и других городов будут смотреть классику киноконцерна "Мосфильм" по местному времени, как указано в телепрограмме", - рассказал ТАСС генеральный директор медиахолдинга "Цифровое Телевидение" Роберт Гндолян.

С 1 сентября на телеканале также будет выходить рубрика "Год рождения фильма" - в нее войдут выпуски "новостей" о событиях в стране и мире, произошедших в год выхода разных фильмов. Рубрика также познакомит зрителя с уникальными фотографиями со съемочных площадок картин, показывающих актеров и режиссеров за работой или в перерывах между съемками.

Вещание канала "Мосфильм. Золотая коллекция" началось 1 сентября 2020 года. К началу 2022 года телеканал стал доступен в пакетах большинства операторов неэфирного ТВ в России и многих зарубежных операторов, ориентированных на русскоговорящих подписчиков.