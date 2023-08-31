В ЛДПР подготовили законопроект о питании детей в школах с учетом рекомендаций врачей

Инициатива также создаст условия для хранения и разогрева продуктов, приготовленных для школьников дома, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. В ЛДПР подготовили законопроект, который обеспечит детей возможностью питаться в школах с учетом указаний врачей. Об этом в Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Подготовили законодательную инициативу, которая обеспечит возможность детям питаться в школах с учетом указаний врачей, а также создаст условия для хранения и разогрева продуктов, приготовленных для детей дома", - говорится в сообщении.

Слуцкий подчеркнул, что за последние 10 лет врачи регистрируют рост заболеваний у детей, ключевым методом борьбы с которыми является диета, а соблюдать ее в образовательных учреждениях невозможно. Всех детей в школах кормят одинаковым набором продуктов, который рассчитывается исходя из стоимости и питательности.

Политик отметил, что дети на диете вынуждены нарушать ее или отказываться от полноценного питания в школе, что влечет новый виток заболевания.