Депутат Скрозникова предложила Мишустину ввести жилищный сертификат для учителей

Член комитета ГД также предложила вручать "Карты учителя" для оплаты педагогам и членам их семей проезда один раз в год к месту проведения основного отпуска на территории России и обратно

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова ("Новые люди") направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предлагает ввести жилищные сертификаты для учителей. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Депутат привела данные, согласно которым кадровый дефицит в сфере школьного образования составляет 250 тыс. человек, число учителей в возрасте от 22 до 25 лет составляет всего 5,5%. Для кардинального изменения ситуации нужны меры социальной поддержки, позволяющие учителям приобретать жилье, посещать культурные мероприятия, получать туристический кешбэк для выезда в санатории и на базы отдыха, указала Скрозникова.

"Прошу в качестве мер государственной поддержки в Год педагога и наставника рассмотреть возможность вручения педагогическим работникам образовательных организаций жилищного сертификата для учителей по аналогии с реализацией проекта Минобрнауки России, которое объявило сбор документов от молодых ученых и преподавателей на получение жилищных сертификатов в 2024 году", - предложила парламентарий.

Кроме того, Скрозникова предлагает вручать "Карты учителя" для оплаты педагогам и членам их семей проезда один раз в год к месту проведения основного отпуска на территории России и обратно, а также "Пушкинскую карту учителя" на посещение в течение года культурно-просветительских мероприятий.