Приток воды в Байкал в августе превысил норму на 37%

Начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азат Насыров отметил, что в сентябре он также ожидается больше нормы

ИРКУТСК, 31 августа. /ТАСС/. Приток воды в озеро Байкал в августе превысил норму на 37%, в сентябре он также ожидается больше нормы, сообщил журналистам начальник Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Азат Насыров. Чтобы сдержать уровень озера, Иркутская ГЭС уже частично пропускает воду вхолостую, сохраняются предпосылки для открытия холостого спуска на Братской ГЭС.

"По итогам августа приток в озеро Байкал составил 5 850 куб. м в секунду, это больше нормы - 137%. <…> По прогнозу полезный приток в озеро Байкал в сентябре ожидается в диапазоне 3 500 - 4 500 куб. м в секунду, тоже ждем выше нормы - 133%. И по третьему кварталу ждем выше нормы - 129%", - сказал Насыров.

Он добавил, что уровень воды в озере сейчас составляет 457,08 м, что на 24 см выше, чем год назад, но пока ниже верхней допустимой границы, установленной постановлением правительства РФ. Для многоводного периода верхняя граница установлена на отметке 457,85 м.

Насыров напомнил, что аналогичная многоводная ситуация складывалась в 2021 году. Чтобы сдержать уровень воды в Байкале, на Иркутской и на Братской ГЭС тогда открывали холостой спуск воды, причем на Братской это был первый холостой сброс с 1995 года. Как сообщил журналистам начальник территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового управления Росводресурсов Михаил Людвиг, 6 сентября состоится внеочередное совещание по гидрологической обстановке на Байкале, на котором будет решаться вопрос о том, открывать ли холостой спуск воды на Братской ГЭС. Пока предпосылки к этому есть, отметил он.

Иркутская ГЭС уже частично пропускает воду вхолостую. Как сообщил руководитель департамента планирования энергетических режимов и балансов компании "Евросибэнерго" Андрей Корнеев, через иркутский гидроузел сейчас пропускается 3 100 куб. м воды в секунду, из них 500 куб. м - вхолостую, то есть не через турбины.

С 2020 года Иркутская область находится в многоводном периоде, однако, по словам ученых, во время большой воды экстремально высокие уровни рек и Байкала наблюдаются не каждый год. В этом году из-за роста уровня воды в озере и повышения водорасхода на ГЭС в Иркутске наблюдаются подтопления в садоводствах. Иркутская ГЭС - первая в каскаде гидроэлектростанций на реке Ангаре, вытекающей из Байкала.