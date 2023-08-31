VK предоставит студентам технических специальностей доступ к стипендиальной программе

В пресс-службе компании сообщили, что бюджет программы в текущем учебном году составит 45 млн рублей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. VK предоставит в новом учебном году доступ к специальной подписке - стипендиальной программе для студентов российских вузов, учащихся очно на технических специальностях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"В новом учебном году студенты смогут получить доступ к подписке от VK Education - стипендиальной программе для студентов любых российских вузов, учащихся очно на технических специальностях. Подписка включает в себя ежемесячные выплаты (15 тыс. или 20 тыс. рублей) и возможности для развития, профессионального роста и старта карьеры в IТ", - рассказали в VK.

В пресс-службе отметили, что бюджет программы в текущем учебном году составит 45 млн рублей. Также помимо финансовой поддержки участникам будут доступны образовательные и карьерные мероприятия компании. "Программа продлится 10 месяцев. Узнать подробнее о подписке от VK Education и подать заявку можно на сайте до 30 сентября", - заключили в VK.