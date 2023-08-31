Площадь будущего медцентра в Даниловском районе Москвы увеличат почти в два раза

Она составит 16 тыс. кв. м

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Площадь проектируемого многофункционального медцентра в Даниловском районе Москвы увеличат до 16 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Принято решение увеличить площадь будущего медцентра на 7 527 кв. м. Таким образом, его площадь составит 16 тыс. кв. м. Высота здания также увеличится на 20 м и составит 40 м", - приводятся в сообщении слова председателя ведомства Анастасии Пятовой.

В пресс-службе добавили, что проектируемый многофункциональный медцентр будет расположен по адресу: ул. Ленинская Слобода, вл. 26/39. Там планируется проводить комплексное обследование пациентов, оказывать консервативное и хирургическое лечение пациентам с эпилепсией. Также в медцентре будут заниматься проблемами и особенностями развития детского головного мозга

"Обеспечение горожан качественной социальной инфраструктурой - это одна из приоритетных задач столичного правительства, о чем неоднократно говорил мэр Москвы Сергей Собянин. Такие объекты как медцентры и поликлиники не только делают медицинские услуги более доступными, но и создают дополнительные рабочие места", - подчеркнула Пятова.