"Синергия" отметила поддержку 63% россиян исключения произведений Пушкина и Гоголя из ЕГЭ

Согласно опросу университета, 13% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Около 63% граждан поддержали бы исключение произведений авторов русской литературы начала XIX века, в частности, Александра Пушкина и Николая Гоголя из заданий ЕГЭ по литературе в 2024 году, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС опроса аналитического центра университета "Синергия".

Опрос проведен среди 5 тыс. жителей всех российских регионов от 18 лет. Ранее в СМИ появилась информация, что эти произведения исключены из демоверсии ЕГЭ-2024 в литературе. Позднее в Минпросвещения ее опровергли, пояснив, что в соответствии с российской традицией преподавания литературы произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя изучались и изучаются в основной школе и выносятся на проверку при проведении ОГЭ, тогда как в программу старшей школы включены лучшие произведения советской литературы, в частности, Николая Островского, Александра Фадеева, а также о Великой Отечественной войне.

"63% граждан России положительно относятся к возможному исключению произведений авторов русской литературы XIX века из Единого госэкзамена по литературе в 2024 году. Противоположной точки зрения придерживаются 13% россиян", - говорится в исследовании.

Почти четверть (24%) респондентов придерживаются нейтральной позиции.

По мнению 51% поддержавших исключение классической литературы, написанной до середины XIX века, знания школьников по этим произведениям оцениваются в рамках сдачи ОГЭ после 9 класса, поэтому делать это повторно на ЕГЭ излишне, так как тем самым выпускников подвергают дополнительной нагрузке. Еще треть респондентов приветствуют тот факт, что на экзамене по литературе будет сделан акцент на более современных и актуальных произведениях.

"Госэкзамен просто приводится в соответствие с обновленной школьной программой, из которой не пропали и никогда не пропадут произведения великих русских писателей. Никаких революционных преобразований не ожидается. Никто не собирается сбрасывать с парохода современности А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Д. И. Фонвизина и других писателей-классиков. Их книги сформировали культурный код нашей нации в той же степени, что и труды советских писателей, некоторые из которых творили во время Великой Отечественной войны. Великая русская литература во всем ее многообразии обладает огромным потенциалом для духовно-нравственного воспитания человека, и в этом заключается ее непреходящая ценность", - приводятся в тексте исследования слова ректора "Синергии" Артема Васильева.

Возвращение советской литературы в старшие классы

В исследовании отмечается, что 55% опрошенных положительно отнеслись к возвращению в школьную программу по литературе таких произведений, как роман Николая Островского "Как закалялась сталь", повесть Сергея Смирнова "Брестская крепость" и, например, рассказ Алексея Толстого "Русский характер". Еще 31% воспринимает это нейтрально, и только 14% не одобряют такую корректировку школьной программы по литературе.

Каждый четвертый респондент ответил, что школьная литература прежде всего должна формировать базовые национальные ценности: патриотизм, гражданственность. Почти половина (46%) от общего числа респондентов предлагает добавить в школьную программу больше произведений военно-патриотической направленности.