Комиссия Думы обратилась в ГП по фактам дискредитации "Разговоров о важном" иноагентами

Глава комиссии, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев напомнил, что по действующим нормам иноагентам запрещена образовательная и просветительская деятельность среди несовершеннолетних, а также производство информационной продукции для них

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала попытки иноагентов дискредитировать проект "Разговоры о важном" накануне 1 сентября. Члены комиссии обратились в Генпрокуратуру РФ для принятия необходимых мер реагирования, сообщил глава комиссии, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Накануне Дня знаний комиссией зафиксировано распространение деструктивных просветительских материалов для школьников. К 1 сентября иноагентами разработаны методички для учеников и учителей, направленные на дискредитацию проекта "Разговоры о важном", - отметил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

По словам депутата, цель этих методичек - "привить детям ложные представления о таких понятиях, как патриотизм и любовь к Родине", а также внедрить в сознание школьников искаженные факты истории страны. "В частности, предпринимается попытка вызвать у школьников негативное отношение к новым учебникам по истории, которые сейчас поступают в школы", - сообщил Пискарев.

"По данным фактам комиссия обратилась в Генпрокуратуру РФ для принятия необходимых мер реагирования", - добавил он.

Пискарев также напомнил, что по действующим нормам на территории РФ иноагентам запрещена образовательная и просветительская деятельность среди несовершеннолетних, а также производство информационной продукции для них. "Это продиктовано необходимостью защиты детей от внешнего деструктивного информационно-психологического воздействия и нарастающей вражеской идейно-ценностной экспансии", - добавил глава думской комиссии.

Еженедельные занятия "Разговоры о важном" начались в школах РФ с 5 сентября 2022 года. Они проходят по понедельникам. Сценарии занятий с 1-го по 11-й класс адаптированы для разных возрастов школьников. Предполагается, что всего занятий будет 34 - по количеству учебных недель в году. Для каждого урока разработаны методические рекомендации, в которых описаны последовательность этапов занятия, содержательная часть, представлены вспомогательные материалы для учителей, инструкции для интерактивных заданий и так далее.