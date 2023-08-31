Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ посетили в августе более 65 тыс. человек

В частности, в этом месяце гостями площадки стали туристы из Китая, Нигерии, Мальты, Германии, Индии и Белоруссии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Свыше 65 тыс. человек стали посетителями павильона "Макет Москвы" на ВДНХ в августе. Иностранными гостями площадки стали туристы из Китая, Нигерии, Мальты и других стран, сообщила пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.

"Количество посетителей из разных регионов страны павильона "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ только возрастает, как в составе организованных групп, так и самостоятельно посещающих. <…> В последний летний месяц уникальный макет и красочные светотехнические шоу увидели 65 125 человек", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на руководителя департамента Сергея Левкина.

Отмечается, что в августе гостями павильона стали туристы из Китая, Нигерии, Мальты, Германии, Индии, Белоруссии, Южной Кореи, Непала, Швейцарии, США, Казахстана, ОАЭ, Азербайджана и Турции.

"В числе зарубежных гостей были молодые ребята, приехавшие в столицу по программе "Здравствуй, Россия!" в составе экскурсионных групп. Юные соотечественники, проживающие за рубежом, увидели главные достопримечательности города, одной из которых стал крупнейший выставочный комплекс - ВДНХ", - добавил Левкин.

В публикации поясняется, что за время работы павильон посетили свыше 1,7 млн человек. Посещение и все услуги в павильоне предоставляются бесплатно.