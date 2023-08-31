В КЧР закрыли туристические маршруты в Тебердинском нацпарке из-за высокой пожароопасности

Всего в нацпарке насчитываются порядка 15 маршрутов

ЧЕРКЕССК, 31 августа. /ТАСС/. Экомаршруты для туристов на территории Тебердинского национального парка закрыты из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщили в администрации парка.

"Все маршруты закрыты до публикации приказа об открытии", - говорится в сообщении.

Согласно приказу директора нацпарка Алика Динаева, незамедлительное закрытие всех экологических маршрутов - в общей сложности порядка 15 - связано с засушливой и жаркой погодой и установлением четвертого-пятого классов пожароопасности на территории нацпарка.

Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что 29 августа на территории нацпарка в горной местности возник пожар площадью порядка 0,5 га. Он был ликвидирован 30 августа.