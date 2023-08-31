31 августа, 07:00
Лесные пожары в России

В КЧР закрыли туристические маршруты в Тебердинском нацпарке из-за высокой пожароопасности

Всего в нацпарке насчитываются порядка 15 маршрутов

ЧЕРКЕССК, 31 августа. /ТАСС/. Экомаршруты для туристов на территории Тебердинского национального парка закрыты из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщили в администрации парка.

"Все маршруты закрыты до публикации приказа об открытии", - говорится в сообщении.

Согласно приказу директора нацпарка Алика Динаева, незамедлительное закрытие всех экологических маршрутов - в общей сложности порядка 15 - связано с засушливой и жаркой погодой и установлением четвертого-пятого классов пожароопасности на территории нацпарка.

Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что 29 августа на территории нацпарка в горной местности возник пожар площадью порядка 0,5 га. Он был ликвидирован 30 августа. 

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииКарачаево-Черкесия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация