В России запустили отечественный аналог образовательной платформы Coursera

Пользователям открыт доступ к более чем 200 различным образовательным программам таких российских вузов, как НИУ ВШЭ, МГИМО, МФТИ, РУДН, НГУ, ТГУ и НИТУ МИСИС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Новая образовательная платформа под названием "Академика" с курсами от вузов и индустриальных партнеров запущена в России взамен платформы Coursera. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании Skillbox, которая является разработчиком платформы.

"В России запустилась новая EdTech-платформа "Академика" для обучения на программах от ведущих вузов и индустриальных партнеров. Ее задача - способствовать развитию онлайн-образования в стране с ориентиром на лучшие практики и подходы мировых лидеров IT-отрасли", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что пользователям уже открыт доступ к более чем 200 различным образовательным программам таких российских вузов, как НИУ ВШЭ, МГИМО, МФТИ, РУДН, НГУ, ТГУ и НИТУ МИСИС. Также доступны программы Центра государственно-частного партнерства, Skillbox и Фонда развития онлайн-образования. Общая сумма инвестиций, как рассказали в Skillbox, в создание образовательной онлайн-платформы превысила 140 млн рублей. "Меморандум о сотрудничестве между VK, Skillbox и ведущими вузами страны и намерение запустить образовательную платформу с онлайн-курсами было озвучено в июне прошлого года на ПМЭФ", - напомнили в пресс-службе.

Что внутри

Как пояснили в Skillbox, на платформе представлено восемь ключевых направлений и более 100 тем, включая разработку, дизайн, маркетинг, фотографию и другие, а внутри каждого направления пользователь может выбрать отдельную тему. Общее количество загруженных курсов от академических партнеров уже превышает 200 наименований. До конца года, как запланировано, количество обучающих программ увеличится до 300, в том числе за счет материалов индустриальных партнеров.

Каталог образовательных программ доступен для всех пользователей без регистрации, отмечают в компании. "Программы можно отфильтровать не только по направлению, но и интересующему вузу или индустриальному партнеру, длительности и сложности, языку прохождения и стоимости обучения. Для регистрации необходимо ввести только имя, фамилию и адрес электронной почты. После регистрации пользователь получает доступ к личному кабинету", - добавили в пресс-службе.

"Все обучающие программы относятся к коротким образовательным курсам - их продолжительность варьируется в среднем от одного до четырех месяцев", - отметили в Skillbox.

Уход Coursera

Образовательная платформа Coursera в марте 2022 года прекратила сотрудничество с преподавателями и организациями из России. В июне 2022 года VK, Skillbox и ведущие вузы России подписали меморандум о сотрудничестве и намерении запустить образовательную платформу с онлайн-курсами.