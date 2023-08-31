31 августа, 07:43

В Южном Бутове появится детский сад на 200 мест

Общая площадь объекта составляет 5 040 кв. м

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Новый детский сад появится на месте старого здания на юго-западе Москвы. Объект будет построен за счет средств городского бюджета - он включен в адресную инвестиционную программу Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"На земельном участке ориентировочной площадью 0,72 га сейчас расположено здание, построенное в 1973 году. Оно будет снесено, на его месте будет построен детский сад суммарной поэтажной площадью 5 040 кв. м", - привели в тексте слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Она добавила, что детский сад будет рассчитан на 200 мест.  

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