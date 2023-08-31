В Алтайском крае будут предоставлять участки земли награжденным героям СВО

Мера поддержки также распространяется на семьи погибших

БАРНАУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Бесплатные земельные участки в Алтайском крае будут предоставлять участникам специальной военной операции (СВО), удостоенным звания Героя России или награжденным орденами. Для семей погибших также будет оказана данная мера поддержки, сообщается на сайте краевого парламента.

"Участникам СВО из Алтайского края за особые заслуги будут предоставлять бесплатные земельные участки. Этой возможностью смогут воспользоваться военнослужащие, бойцы добровольных формирований, бойцы нацгвардии, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за заслуги в ходе СВО. Мера поддержки будет предоставляться и членам семей бойцов, погибших или умерших вследствие участия в СВО", - сказано в сообщении.

Так, землю можно будет получить под строительство дома (5-15 соток), для ведения личного подсобного хозяйства (10-20 соток) или для садоводства (в соответствии с земельным законодательством). Воспользоваться льготой можно будет однократно. Участки из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, будут представляться по месту жительства.

При этом в ходе сессии Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) отметили, что закон предусматривает выдачу земельных участков, не оснащенных инженерными коммуникациями. Также в данный момент нет установленного срока предоставления участка со дня подачи заявления. Депутатами парламента принято решение о доработке регламента выдачи участков.

"Когда будем разрабатывать порядок (предоставления - прим. ТАСС) также будем привлекать и депутатский корпус, советоваться. Обеспечение инженерной инфраструктурой - достаточно широкое понятие с учетом того, что современные технологии предполагают необязательное подключение к сетям, поэтому будем обсуждать", - сказал заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кибардин.