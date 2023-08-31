Собянин сообщил, что в Москве с 2021 года обновили около 770 школьных территорий

По словам мэра города, после благоустройства школьные дворы и стадионы превращаются в центры притяжения для местных жителей

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Около 770 территорий образовательных организаций обновили в столице с 2021 года, сообщил в своем официальном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"С 2021 года мы обновили порядка 770 территорий образовательных организаций, в т. ч. 167 территорий в нынешнем году", - написал мэр.

По его словам, после благоустройства школьные дворы и стадионы превращаются в центры притяжения для местных жителей: "в первой половине дня здесь проходят уроки физкультуры, а после обеда и до самого вечера - кипит бурная жизнь".

"Пока ребята [этим летом] отдыхали, городские службы занимались большой работой по благоустройству территорий школ и детских садов. Подновляли стадионы и комплексы уличных тренажеров, укладывали травмобезопасное покрытие, устанавливали горки и качели для малышей. Кое-где сделали даже тематические площадки, например, для изучения ПДД. Высаживали больше зелени. И, конечно, устанавливали дополнительное освещение, чтобы школьные дворы были уютными долгими осенними и зимними вечерами", - уточнил Собянин.