31 августа, 07:13

Посольство Азербайджана в Ливане забросали бутылками с краской

По данным МИД Азербайджана, в результате инцидента сотрудники посольства не пострадали

БАКУ, 31 августа./ТАСС/. МИД Азербайджана сообщил, что группа армян забросала здание посольства страны в Ливане бутылками с краской.

"Около 50 лиц армянского происхождения, проводившие акцию перед посольством Азербайджана в Ливане, нанесли удары по ограде вокруг административного здания диппредставительства, забросали его принесенными с собой бутылками с краской и прикрепленными к ним взрывателями", - говорится в сообщении.

По данным внешнеполитического ведомства, в результате инцидента сотрудники посольства не пострадали.

В сообщении отмечается, что на место сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов, однако провокаторам удалось скрыться.

"Для выявления и задержания преступников, причастных к нападению на посольство, в МИД Ливана направлена нота, в настоящее время принимаются необходимые меры. Охрана посольства усилена, ведется расследование", - добавили в МИД. 

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© Информационное агентство ТАСС
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