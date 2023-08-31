Автора объявят в прямом эфире 8 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Просветительская акция "Тотальный диктант" пройдет в России 20 апреля 2024 года в 20-й раз. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

"Тотальный диктант пройдет 20 апреля 2024 года. Тотальный диктант в 2024 году отпразднует свое двадцатилетие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автор будет объявлен в прямом эфире 8 сентября, в Международный день грамотности, в 17:00 по московскому времени. Также в этот день стартует отбор городов для участия в конкурсе "Столица Тотального диктанта".

Акция "Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Ее цель - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски. В 2023 году столицей диктанта стал Нижний Тагил.