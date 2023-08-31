В Москве работы по реконструкции Щукинского подводного газопровода выполнили на 60%

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, обновленный газопровод прослужит более 40 лет

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 60% работ по реконструкции Щукинского подводного газопровода на северо-западе столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"С 2018 года в городе реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на девяти сооружениях уже завершены, в настоящее время продолжается обновление еще двух дюкеров, в том числе Щукинского. На этом объекте выполнено 60% от общего объема запланированных работ, в настоящее время приступили к одному из основных этапов - микротоннелированию", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что Щукинский газопровод-дюкер был построен в начале 1960-х годов и проходит по дну Москвы-реки на глубине более 5 м. Его общая протяженность составляет 3,5 км, он располагается вдоль территории природно-исторического парка "Москворецкий". Дюкер транспортирует газ к крупнейшему газорегуляторному пункту "Щукино", который обеспечивает газоснабжение жилых домов Центрального и Западного административных округов.

"При проведении работ будут использоваться домкратная станция и проходческий щит, которые позволят проложить новую трубу с минимальным воздействием на экологию. Прокладывается магистраль в две нитки для обеспечения полноценного резервирования. Мероприятия по микротоннелированию каждой нитки разделим на два этапа: протяженность первой проходки под Москвой-рекой составит 231 м, второй - 197 м", - добавил Бирюков.

Кроме того, на дюкере установят автоматические запорные устройства, с помощью которых при необходимости можно в течение двух минут перекрыть газ дистанционно. При проведении реконструкции используются материалы и трубопроводы отечественного производства, которые отвечают современным требованиям безопасности.

Бирюков заверил, что модернизация дюкера, которая будет завершена весной 2024 года, минимизирует его эксплуатационный износ и повысит надежность системы газоподачи. По словам заммэра, обновленный газопровод прослужит более 40 лет.