Московские школы готовы ко всем нештатным ситуациям в преддверии учебного года

Необходимые учения провели за летний период

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Школы в Москве провели все необходимые учения летом, учреждения готовы ко всем нештатным ситуациям. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в рамках пресс-конференции в ТАСС.

"Все необходимые учения мы уже провели за летний период. И мы готовы ко всем нештатным ситуациям", - сказала Ракова.

Она отметила, что линейки в школах Москвы пройдут празднично. В большинстве школ праздник проведут на улице, линейка будет сопровождаться поднятием флага, исполнением гимна и классным часом.