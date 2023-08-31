Кравцов: более 80% родителей поддерживают проведение в школах "Разговоров о важном"

Еженедельные занятия "Разговоры о важном" начались в школах с 5 сентября 2022 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Проведение в школах "Разговоров о важном" поддерживают 83% родителей в России. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Посмотрите "Разговоры о важном", День семьи, День матери, День космонавтики, когда ребята могут обсудить, услышать. <...> 83% родителей поддерживают "Разговоры о важном", это статистика", - сказал он на десятом Общероссийском родительском собрании.

Еженедельные занятия "Разговоры о важном" начались в школах РФ с 5 сентября 2022 года. Они проходят по понедельникам. Сценарии занятий с 1-го по 11-й класс адаптированы для разных возрастов школьников. Предполагается, что всего занятий будет 34 - по количеству учебных недель в году. Для каждого урока разработаны методические рекомендации, в которых описаны последовательность этапов занятия, содержательная часть, представлены вспомогательные материалы для учителей, инструкции для интерактивных заданий и так далее.