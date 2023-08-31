Большинство опрошенных россиян интересуются историей своей семьи

По данным ВЦИОМ, 56% респондентов сообщили, что они сами или члены их семьи участвовали в акциях патриотической направленности, которые связаны с памятью о предках

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Абсолютное большинство россиян (92%) интересуются историей своей семьи. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"История своей семьи в той или иной степени интересует 9 из 10 россиян (92%, 2018 год - 93%), в том числе 48% заявили об этом с полной уверенностью, они целенаправленно стараются узнать больше о своих предках", - говорится в опросе.

По данным ВЦИОМ, этого не делают 44% респондентов, хотя и заинтересованы в информации.

Согласно результатам исследования, около трети (35%) россиян заявили о наличии генеалогического древа в своей семье. Кроме того, 48% опрошенных рассказали о семейных реликвиях в своих семьях, еще 51% заявили об их отсутствии. В опросе отмечается, что 22% респондентов рассказали о наличии как генеалогического древа, так и семейных реликвий. Также 56% участников опроса сообщили, что они сами или члены их семьи участвовали в акциях патриотической направленности, которые связаны с памятью о предках.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 20 августа 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.