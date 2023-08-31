В Москве планируют обновить всю школьную инфраструктуру в течение 7-10 лет

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что со следующего года 50 первых школ уйдут в ремонт по новому стандарту

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Новую программу по реновации существующих школьных зданий запускают в Москве, в течение 7-10 лет планируется обновить всю школьную инфраструктуру. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пресс-конференции в ТАСС.

По ее словам, московская система образования обладает огромной инфраструктурой, которая формировалась десятилетиями. Ежедневно москвичей принимают 2 тыс. школьных зданий. И эта инфраструктура формировалась предыдущие десятилетия, она существенно устарела физически и морально.

"Мы с этого года запускаем масштабнейшую программу реновации существующих школьных зданий. Мы больше года готовились к этой программе, отрабатывая новый стандарт образовательного пространства уже действующего здания. <...> Со следующего года 50 первых школ уходят в ремонт по новому стандарту. И в ближайшие годы мы выйдем на пиковую проектную мощность реализации этой программы, что позволит нам в достаточно короткой перспективе - 7-10 лет - всю образовательную инфраструктуру привести к новым стандартам и дать каждому московскому ученику возможность учиться в современной образовательной среде", - сказала Ракова.

Она выразила надежду, что эта программа станет такой же успешной как и та, что проводится в Москве в отношении поликлиник.