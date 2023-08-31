В Москве до конца года планируют открыть 22 новых здания школ и детсадов

В этом году московские образовательные учреждения примут 1,6 млн человек

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Порядка 22 новых зданий школ и детских садов планируют открыть в Москве до конца года, всего с 2011 года в городе появилось 575 новых образовательных учреждений. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в рамках пресс-конференции в ТАСС.

"Для того, чтобы всех обеспечить качественными условиями обучения, впервые маленьких москвичей примут 27 новых зданий школ и детских садов. И до конца этого года мы ещё 22 новых здания детских садов и школ введём", - сказала Ракова.

Начиная с 2011 года, построено 575 новых школ и детсадов, что позволило в разы сократить те районы, где есть потребность в местах в школах и дошкольных учреждениях. На сегодняшний день это небольшое количество территорий, находящихся в Новой Москве, либо в тех районах, которые плотно примыкают к Московской области. "Думаю, что в ближайшее время все эти проблемы будут у нас решены", - подчеркнула заммэра.

Она напомнила, что в этом году московские образовательные учреждения примут 1,6 млн человек. Около 400 тыс. ребят ходят в детские сады, 1,1 млн сядут за школьные парты. И около 100 тыс. студентов колледжей также приступят к обучению с 1 сентября.

"Впервые в московском образовании у нас в первый класс идёт 120 тыс. маленьких жителей. Это большой вызов для системы образования в Москве", - поделилась Ракова.