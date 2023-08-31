Золотодобывающую компанию в Красноярском крае оштрафовали за изменение русла реки

Сумма штрафа составила 2,6 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 31 августа. /ТАСС/. Золотодобывающую компанию "Прииск Дражный" оштрафовали на 2,6 млн рублей за изменение русла реки в Красноярском крае и загрязнение водоема. Об этом говорится в сообщении прокуратуры региона.

"Вопреки требованиям закона организация изменила русло реки Коломы на всей территории производственной площадки. Кроме того, в процессе производственной деятельности допущены превышения нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах рыбохозяйственного значения", - сообщили в ведомстве, добавив, что суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с компании "Прииск Дражный" 2,6 млн рублей.

По информации прокуратуры региона, "Прииск Дражный" осуществляет добычу россыпного золота на полигонах драг в долинах трех рек Северо-Енисейского района региона.