Эксперты: около трети информационных атак на выборы в России происходят из-за рубежа

Согласно исследованию специалистов ассоциации "Независимый общественный мониторинг", дискредитирующие выборы материалы дают слабый отклик

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Около трети дискредитирующих выборы в РФ материалов тиражируют иностранные пользователи, представляющие преимущественно недружественные государства. К такому выводу пришли эксперты ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ).

Как следует из доклада НОМ "Призраки лжи: информационные атаки на избирательную систему в период выборов-2023", с которым ознакомился ТАСС, выборы в России на протяжении нескольких лет являются объектом информационной атаки, направленной на дискредитацию избирательной системы, а в период подготовки к единому дню голосования 2023 года такие атаки ожидаемо активизировались.

"Особенностью информационного воздействия на выборы в РФ в этом году является значительное число авторов, вовлеченных в процесс создания и тиражирования критических материалов о российских выборах, находящихся за пределами страны. По результатам мониторинга социальных медиа, проведенного авторами доклада, около трети таких материалов приходятся на иностранных пользователей, представляющих преимущественно недружественные государства", - говорится в докладе.

При этом эксперты отмечают, что дискредитирующие выборы материалы дают слабый отклик. "Несмотря на высокий уровень активности дискредитаторов выборов в социальных медиа, публикации вызывают слабый общественный резонанс. Данное обстоятельство вынуждает организаторов информационных атак использовать разнообразные манипулятивные практики, а также адаптировать критические сообщения о выборах к актуальной геополитической повестке или иным темам, волнующим массовую аудиторию", - констатируют эксперты.

Авторы доклада прогнозируют пик активности по дискредитации российских выборов в дни голосования. "В информационном пространстве ведется заблаговременная работа по дискредитации избирательной кампании. Интенсивность информационного давления с начала подготовки к единому дню голосования 2023 года не снижалась ниже уровня 100 сообщений в день. <…> При этом основной этап информационного воздействия на российскую аудиторию ожидается непосредственно в период голосования и после подведения предварительных итогов кампании", - говорится в докладе.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.