Москвичи оценят современные городские площадки для прогулок с питомцами

Голосование проходит на портале "Активный гражданин"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Голосование, посвященное проекту "Питомцы в Москве", началось на портале "Активный гражданин". Жителям столицы предлагают оценить современные площадки для прогулок с собаками, которые создают в Москве в рамках программы мэра "Мой район".

"В 2021 году были открыты первые четыре площадки. Прошлым летом к ним добавилось еще 29 пространств в разных районах Москвы. Каждое оборудовано современными тренажерами для занятий с собаками. На их базе постепенно формируются локальные сообщества горожан, у которых есть питомцы", - сказала заммэра столицы Наталья Сергунина, чьи слова приводят в правительстве столицы.

Так, участникам голосования нужно выбрать один, несколько или все округа, где есть такие площадки: Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный, Юго-Западный, Западный, Северо-Западный, Троицкий и Новомосковский, а также Зеленоградский. Затем предлагается оценить пространства: в разделе "Подробнее" есть информация о каждом. Варианты ответа: "Отлично", "Ставлю твердую четверку", "Получилось неплохо, но можно было бы и лучше" (с возможностью внести свои предложения) или "Мне не понравилось". В заключительном вопросе участники смогут оценить проект благоустройства "Питомцы в Москве" в целом.