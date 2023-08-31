Глава Минпросвещения исключил возможность полностью дистанционного образования в России

Сергей Кравцов отметил, что при таком формате обучения нет системы воспитания, общения с учителем и сверстниками

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Дистанционного образования в России нет и никогда не будет, потому что при таком формате обучения нет системы воспитания, общения с учителем и сверстниками. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"У нас нет дистанционного образования и быть не может, и не будет никогда. Не может дистанционно обучаться школьник, потому что [в таком случае] нет системы воспитания прежде всего, общения с учителем, со сверстниками. Никакого гармоничного развития быть не может в дистанционном обучении", - сказал он на 10-м общероссийском родительском собрании.

Кравцов отметил, что многие родители, чьи дети были на семейном или дистанционном обучении, обратно возвращают их в школы. По его словам, дистанционное обучение было вынужденной мерой из-за пандемии.

"Есть определенные ситуации - мороз в Якутии, минус 50 градусов, ребята не учатся, или приграничные регионы Белгородской области. Есть ситуации, чтобы совсем не терялся образовательный процесс, поэтому это вынужденная мера там, где это связанно с безопасностью прежде всего. Но в массовой школе всегда будет традиционное образование, очное обучение", - пояснил он, уточнив, что дистанционное обучение дополняет традиционное образование.