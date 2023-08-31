На юге Китая перенесли начало занятий в школах на 4 сентября из-за тайфуна

В числе городов, на которые распространилось соответствующее распоряжение, в частности, Шэньчжэнь, Шаньтоу, Шаньвэй, Цзеян и Чаочжоу

ШАНХАЙ, 31 августа. /ТАСС/. Начало занятий в школах во многих городах южной китайской провинции Гуандун перенесено на несколько дней из-за приближающегося к побережью супертайфуна "Саола". Об этом сообщает агентство Xinhua.

В числе таких городов, в частности, Шэньчжэнь, Шаньтоу, Шаньвэй, Цзеян и Чаочжоу. Местные власти распорядились отложить начало учебного года в этих населенных пунктах для учеников начальной и средней школ до 4 сентября. Те же требования распространяются и на детские сады.

Приход тайфуна также нарушил нормальное транспортное сообщение в регионе. С 31 августа по 4 сентября в провинции Гуандун прекращается движение поездов по нескольким направлениям. В частности, остановлены пассажирские перевозки по маршруту Гуанчжоу - Шэньчжэнь - Гонконг.

Китайское метеорологическое управление в четверг вновь объявило о наивысшем, красном, уровне опасности из-за супертайфуна, который, как ожидается, 1 сентября достигнет восточного побережья провинции Гуандун и южных прибрежных районов восточной провинции Фуцзянь.

Эпицентр тайфуна в настоящее время расположен примерно в 330 км к юго-востоку от восточного побережья провинции Гуандун. Скорость ветра в центральной его части достигает 55 м/сек. "Саола" движется в северо-западном направлении со скоростью порядка 10-15 км/ч.

Тайфун сформировался к востоку от Филиппин и стал девятым по счету в этом сезоне. 27 августа "Саола" усилился до супертайфуна.