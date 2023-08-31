Грызлов: страны ЕАЭС и СНГ могли бы принять участие в Форуме регионов Белоруссии и России

Посол РФ в Минске напомнил, что девиз форума, который пройдет в Витебской области в 2024 году, - "Наука - будущее Союзного государства"

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Страны - участницы Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) и СНГ могли бы принять участие в Форуме регионов Белоруссии и России. Об этом заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

"Не так давно, выступая на совещании по Витебской области, президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко сказал, что, возможно, нам надо подумать о том, чтобы на Форуме регионов России и Белоруссии появились и представители третьих стран. Это можно обсудить. Учитывая, что организаторами форума являются Совет Федерации и Совет республики Республики Беларусь (верхняя палата парламента - прим. ТАСС), наверное, им стоит об этом подумать, это интересно. Возможно, что это могут быть регионы от стран, входящих в Евразийское экономическое сообщество, или другие страны из СНГ. Так что, этот форум может быть по какой-то новой формуле. Посмотрим, это было бы очень интересно", - сказал Грызлов журналистам в ходе поездки по Витебской области.

Дипломат напомнил, что девиз ХI Форума регионов, который пройдет в Витебской области в 2024 году, - "Наука - будущее Союзного государства". "То есть вопросы инноваций, вопросы технологического взаимодействия между регионами и в целом между нашими странами - это тот вопрос, который будет обсуждаться на этом форуме. Пока предлагается, что он будет проходить одновременно и в Витебске, и в Полоцке", - сказал посол.

В конце августа Лукашенко заявил, что считает целесообразным пригласить партнеров из других стран принять участие в Форуме регионов Белоруссии и России.

Х Форум регионов Белоруссии и России прошел с 26 по 28 июня в Уфе. Он стал самой масштабной площадкой за всю историю проведения форумов, собрав около 250 представителей из 47 регионов РФ и около 500 участников с белоруской стороны.