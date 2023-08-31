Минпросвещения сообщило о росте числа заявлений в педвузы более чем на четверть

По словам главы ведомства, оно составило 385 тыс., что на 100 тыс. больше поданных заявлений на поступление в педагогические вузы в 2022 году

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Около 385 тыс. заявлений было подано на поступление в педагогические вузы в 2023 году, это на 100 тыс. больше, чем годом ранее, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"По итогам приемной кампании на педагогические специальности подано 600 тыс. заявлений. В педагогические вузы - 385 тыс. заявлений, это на 100 тыс. заявлений больше, чем в прошлом году подано", - сказал он на 10-м Общероссийском родительском собрании.

Кравцов отметил, что на некоторые педагогические специальности конкурс составлял 18 человек на место.