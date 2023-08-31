В аэропорту Волгограда задерживаются четыре рейса после ограничений полетов в Москве

Пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова также сообщила, что посадок воздушных судов вне расписания в аэропорту Волгограда не было

ВОЛГОГРАД, 31 августа. /ТАСС/. Четыре рейса авиакомпании "Сибирь" с вылетом из Москвы и обратно задерживаются в аэропорту Волгограда после ограничений полетов в столичном регионе. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

"Рейс авиакомпании Сибирь 2141/2142 задерживается с вылетом из Москвы до 11:00 (мск), прибытие его в Волгоград ожидается в 12:45. Соответственно задержан и вылет этого самолета в обратном направлении (Волгоград - Москва), планируемое время - 13:30. Также задержан рейс авиакомпании Сибирь 2145/2146 вылетом из Москвы, его прибытие в Волгоград запланировано на 17:25, в обратном направлении самолет вылетит в 18:05", - сказала она.

Голодова отметила, что посадок воздушных судов вне расписания в аэропорту Волгограда не было.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщили, что более 40 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы из-за ограничения использования воздушного пространства в Москве. В настоящее время аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме, режим ограничения полетов снят.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воскресенского района Московской области.