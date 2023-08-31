В Госдуме предложили разрешить направлять материнский капитал на лечение детей

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова отметила, что часто новорожденным детям по медицинским показаниям необходимы дорогостоящие хирургические операции

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину разрешить использовать материнский капитал для лечения тяжелых заболеваний у детей. Письмо на имя Мишустина есть в распоряжении ТАСС.

Лантратова отметила, что часто новорожденным детям по медицинским показаниям необходимы дорогостоящие хирургические операции. При этом родители вынуждены собирать необходимые средства, размещая объявления и видеоролики на телевидении, в СМИ и социальных сетях, а сертификат семейного (материнского) капитала не может быть применен на медицинские нужды.

"Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть предлагаемую законодательную инициативу по включению расходов на лечение тяжелых заболеваний ребенка и его реабилитацию в перечень направлений для распоряжения средствами материнского капитала и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу", - написала депутат.

Она добавила, что в 77 субъектах РФ действует система выплат денежных средств в рамках региональных программ материнского капитала. При этом законодательство некоторых субъектов, например Воронежской и Калининградской областей, предусматривает, что средства регионального маткапитала могут быть потрачены на лечение и медицинскую реабилитацию детей. "Данная практика зарекомендовала себя в качестве эффективного способа поддержки семей с детьми. Вместе с тем в настоящий момент существует несправедливость в отношении семей с детьми: в определенных субъектах России возможно потратить средства регионального материнского капитала на лечение детей, а в других нет", - считает парламентарий.

Кроме того, Лантратова обратила внимание, что программа регионального маткапитала не предусмотрена в Москве, Астраханской, Пензенской областях, Пермском и Ставропольском краях, Крыму, Северной Осетии и Чеченской Республике.

После индексации 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго размер капитала увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка после с 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей. Маткапитал по действующим нормам разрешается использовать в том числе для покупки ряда товаров и услуг для детей-инвалидов. В этот список не входят медикаменты, лечебные и восстановительные мероприятия, услуги, оплачиваемые из средств федерального бюджета.