В "Артеке" заявили, что санкции не повлияют на приезд детей из других стран

Детский центр готовит международную программу празднования своего 100-летия в 2025 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Санкции, введенные США в отношении Международного детского центра (МДЦ) "Артек" в Крыму, никак не повлияют на приезд детей из других стран. В частности, сейчас центр готовит международную программу празднования своего 100-летия в 2025 году, сообщили ТАСС в пресс-службе "Артека".

"Санкции не влияют. В июле на нас ввела идентичные санкции Великобритания, мы готовились к 8-й международной смене "Артек", добавь в друзья". В ней приняли участие дети из всех субъектов России и 52 стран мира. Итогом смены стал международный форум и манифест взрослым, который написали дети. Недавно завершилась смена, в которой участвовали представители 17 стран. Мы готовимся к празднованию 100-летия "Артека", планируется большая программа, связанная с международной составляющей", - рассказали в пресс-службе.

Всего с 2014 по 2022 год включительно "Артек" принял 8 410 детей из 94 стран мира. К странам - лидерам по количеству детей, побывавших в МДЦ, относятся Киргизия, Казахстан, Франция, Белоруссия, Узбекистан, Молдавия, Сирия, Армения, Эстония, Германия, Испания, Италия, Китай, Болгария.

"Преимущественно иностранные дети посещают МДЦ "Артек" в рамках конкурсных отборов образовательных программ тематических партнеров, в том числе Фонда конкурса чтецов "Живая классика", Фонда социально-культурных инициатив, Следственного комитета РФ. МИД России и Россотрудничества. Образовательные программы партнеров создают фундаментальную базу работы "Артека" в области детской дипломатии", - добавили в "Артеке".

Власти США на прошлой неделе заявили о расширении санкций против России. Рестрикции введены, в частности, в отношении Международного детского центра "Артек". Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

"Артек" - самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. "Артек" - один из самых результативных госпроектов развития в Крыму, с 2014 года завершен основной этап реконструкции детского центра, создана инфраструктура.