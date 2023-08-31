Экс-менеджер Coldplay подал судебный иск в отношении коллектива на $13 млн

Дэйв Холмс настаивает на том, чтобы группа выплатила комиссионные, на которые он имел право в соответствии с контрактом, и компенсировала убытки

ЛОНДОН, 31 августа. /ТАСС/. Бывший менеджер известной британской рок-группы Coldplay Дэйв Холмс выступил с иском в лондонском Высоком суде в отношении коллектива, потребовав почти $13 млн компенсации за нарушение контракта. Об этом сообщает газета The Daily Mail.

Холмс, который проработал с музыкантами Крисом Мартином, Джонни Баклендом, Гаем Берриманом и Уиллом Чемпионом 22 года и был уволен в 2022 году, утверждает, что ему не заплатили за работу над запланированными ранее 10-м и 11-м альбомами, а также за подготовку к турне 2024-2025 годов.

Согласно документам, поданным в Высокий суд Лондона, истец настаивает на том, чтобы группа выплатила комиссионные, на которые он имел право в соответствии с контрактом, и компенсировала "убытки и ущерб, исходя из [полученной ими] прибыли", а также то, что ему причитается по предыдущим контрактам. По словам адвоката Холмса, его подзащитный "успешно управлял Coldplay более двух десятилетий, превратив группу в одну из самых успешных в истории музыки". Теперь же Coldplay "отказывается <...> выплачивать причитающуюся ему сумму", добавил он.

Представители Coldplay заявили, что контракт Холмса истек в конце 2022 года, "после чего было решено не заключать новый". Сейчас юристы коллектива "активно оспаривают претензии" истца, добавили они.

Сейчас коллективом вновь управляет его первый менеджер Фил Харви, ему помогают Мэнди Фрост и Арлин Мун, много лет проработавшие с Холмсом.

Coldplay появилась в Университетском колледже в Лондоне в 1996 году с участием пианиста-вокалиста Криса Мартина и гитариста Джонни Бакленда. Затем к ним присоединились сокурсники басист с акустической гитарой Гай Берриман и гитарист Уилл Чемпион. Они стали всемирно известными в 2000 году после выхода второго сингла Yellow из альбома Parachutes, поднявшегося на верхнюю строку чартов США и Соединенного Королевства. Во всем мире проданы многие десятки миллионов копий их студийных альбомов.