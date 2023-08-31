В МЭШ появятся интерактивные учебники по всем предметам пятых-девятых классов

По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, каждый параграф учебников обеспечен аудиоверсией, полноценными видеороликами и 3D-концептом

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Библиотеку Московской электронной школы (МЭШ) в этом году пополнят электронными интерактивными учебниками по всем предметам пятых-девятых классов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пресс-конференции в ТАСС.

"Впервые в этом году библиотека МЭШ дополнится электронными интерактивными учебниками по всем предметам пятых-девятых классов. Это не просто отсканированные копии бумажного учебника. Это полностью цифровой учебник, где каждый параграф обеспечен еще и аудиоверсией, там есть полноценные видеоролики и 3D-концепт. В учебник также встраиваются и виртуальные лаборатории, чего раньше не было", - сказала Ракова.

По ее словам, на сегодняшний день в Москве есть уже 42 виртуальные лаборатории. Впервые их введут и в младшие школы. Появятся лабораторные работы по окружающему миру. Все сделано в интерактивном мире в виде мультика. "Я думаю, что это позволит ребятам из младших классов изучать легко и непринужденно", - подчеркнула заммэра.

Она также добавила, что в этом году власти проделали "огромную работу по дополнению библиотеки МЭШ массивом материала", который необходим для подготовки к ЕГЭ. Лучшие московские учителя записали видеообъяснения по каждому предмету и заданию, сформировав банк тренажеров, которые помогают и преподавателям, и ученикам готовиться к ЕГЭ.