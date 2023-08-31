Самарские таможенники выявили около 20 тонн контрафактной одежды и обуви

Решается вопрос о возбуждении административного дела

САМАРА, 31 августа. /ТАСС/. Самарские таможенники задержали 20 тонн нелегальных товаров с логотипом известного бренда из Казахстана, сообщили в Федеральной таможенной службе России.

"Мобильная группа Самарской таможни выявила почти 20 тонн товаров с признаками контрафакта и без обязательной маркировки в двух фурах, остановленных для проверки в Оренбургской области. Большегрузы следовали в Набережные Челны из Казахстана", - говорится в сообщении ФТС.

Инспекторы осмотрели товары и обнаружили около 20 тыс. курток, 2 тыс. пар обуви без маркировки, а также носки с логотипом Adidas с признаками контрафакта. Таможенники направили запрос правообладателю товарного знака.

Сейчас решается вопрос о возбуждении дела по ст. 15.12 КоАП РФ (производство, ввод в оборот или продажа товаров и продукции, в отношении которых предусмотрены требования по маркировке).