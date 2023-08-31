Соцфонд в 2023 году выдал работодателям субсидии на 730 млн рублей для найма сотрудников

С заявлениями на субсидии обратились 2,2 тыс. работодателей, которые приняли на работу 13,2 тыс. человек

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Социальный фонд России (СФР) с начала 2023 года перечислил работодателям 730 млн рублей для трудоустройства сотрудников по программе субсидирования найма. Об этом сообщается на сайте Соцфонда.

"Социальный фонд России перечислил с начала года 730 млн рублей работодателям за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма. С заявлениями на субсидии обратились 2,2 тыс. работодателей, которые приняли на работу 13,2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В Соцфонде напомнили, что программу субсидирования найма запустили в 2021 году как меру стимулирования занятости. Тогда она предусматривала выделение дотаций за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года. Позже проект скорректировали, он охватил молодежь в возрасте до 30 лет и беженцев из Донецкой и Луганской народных республик и Украины. В этом году программу распространили на участников специальной военной операции.

На господдержку могут претендовать юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 2023 года и не имеющие долгов по заработной плате, налогам, сборам, страховым взносам и штрафам. На каждого работника предоставляется субсидия в размере одного минимального размера оплаты труда (сейчас это 16 242 рубля) плюс средства на уплату страховых взносов также исходя из одного МРОТ.

Такую сумму работодатель получит трижды. Первый платеж придет через месяц после приема соискателя, второй - через три месяца, третий - через полгода. Средняя компенсация, предоставляемая работодателям, составляет сегодня около 60 тыс. рублей на сотрудника. В регионах, где действует районный коэффициент, компенсацию повышают на его величину.

Чтобы получить субсидию, нужно обратиться в центр занятости через портал "Работа в России" для подбора специалистов под имеющиеся вакансии и после этого подать заявление в кабинете страхователя на сайте Социального фонда.