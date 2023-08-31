На маршруте МЦД-3 полностью обновят парк поездов до конца 2024 года

Планируется полностью заменить устаревшие модели поездов на маршрутах дальнего пригорода Казанского направления Московской железной дороги и Ленинградского направления Октябрьской железной дороги

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Устаревшие модели поездов на маршрутах дальнего пригорода Казанского и Ленинградского направлений железных дорог заменят на новые до конца следующего года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"До конца 2024 года мы обновим все поезда на маршруте МЦД-3. <…> На маршрутах дальних пригородных зон остаются около 30% надежных, но устаревших поездов, но уже в следующем году мы заменим их на новые", - говорится в публикации.

Так, планируется полностью заменить устаревшие модели поездов на маршрутах дальнего пригорода Казанского направления Московской железной дороги и Ленинградского направления Октябрьской железной дороги.

"Как отметил [заммэра Москвы] Максим Ликсутов, сейчас на линии наземного метро от Зеленограда-Крюково до Ипподрома ездят только новые поезда, а на Ленинградском и Казанском направлениях почти 70% подвижного состава - это современные ЭП2Д, "Иволга 3.0" и "Ласточка". Новые составы отличаются плавным ходом, а внутри есть все для вашего комфорта: удобные сиденья, больше поручней, климат-контроль, места для колясок и велосипедов", - заключили в департаменте.