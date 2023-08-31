Папа Римский Франциск оправляется с первым апостольским визитом в Монголию

В службе печати Святого престола отметили, что это будет 43-я зарубежная поездка нынешнего понтифика, в ходе которой он посетит 61-ю по счету страну в качестве главы Римско-католической церкви

ВАТИКАН, 31 августа. /ТАСС/. Папа Римский Франциск отправляется в четверг с апостольским визитом в Монголию. Как отметили в службе печати Святого престола, это будет 43-я зарубежная поездка нынешнего понтифика, в ходе которой он посетит 61-ю по счету страну в качестве главы Римско-католической церкви.

Впервые в истории Папа Римский отправляется в эту азиатскую страну, где католическая община насчитывает менее 2 тыс. человек. Дипломатические отношения Святого престола и Монголии были установлены в 1990 году, с 2003 года в столице Улан-Баторе действует апостольская префектура, административно-территориальная единица Римско-католической церкви. Сейчас ее возглавляет самый молодой кардинал, миссионер Джорджо Маренго.

Самолет компании Ita Airways с Франциском и сопровождающими лицами на борту вылетит из Рима во второй половине дня и за девять с половиной часов пролетит, в частности, над балканскими государствами, а также Грузией, Азербайджаном, Казахстаном и Китаем. Установленный маршрут не включает Россию. Как уточнил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, выбирался "наиболее удобный маршрут", ему "неизвестно, чтобы были какие-то другие причины [для этого маршрута]". Лидеры государств, над которыми пролетает папский самолет, получают, по давно сложившейся традиции, формальное приветствие понтифика. В частности, его получит председатель КНР Си Цзиньпин.

Восточное направление

Ранее в СМИ циркулировало ни разу не получившее официального подтверждения сторон предположение о вероятной технической посадке понтифика на территории РФ для возможной встречи с главой РПЦ. В Московском патриархате неоднократно указывали, что этот вопрос не стоит на повестке дня. Однако многие наблюдатели обратили внимание на расширение "восточного направления" работы ватиканской дипломатии.

Так, в конце июня Святой Престол и правительство Вьетнама по случаю визита президента этой страны Во Ван Тхыонга в Ватикан подписали соглашение о статусе и открытии представительства Папского представителя-резидента в республике. В 2011 года там был назначен представитель-нерезидент.

Как и с социалистическим Вьетнамом, с Монголией был период отсутствия отношений со Святым престолом в годы гонений на религию.

Одна из целей понтификата Франциска - сближение с "удаленными" католическими общинами. И одно из основных направлений работы - с Китаем. Уже на протяжении нескольких лет между Ватиканом и Китаем действует соглашение о назначении римско-католических епископов. Хотя его текст не обнародовали, поскольку, как поясняют в Ватикане, оно носит "экспериментальный характер", смысл сводится тому, что прерогатива назначений - за папой, или по крайней мере кандидаты согласуются со Святым престолом. Недавно католическая церковь Китая сообщила о назначении епископа в Шанхае в нарушении соглашения без консультации с Ватиканом. Однако во избежании конфронтации Святой престол утвердил это решение.

Как ТАСС стало известно из ватиканских источников, Святой престол работает над открытием своего представительства в Пекине. Как пояснил источник, такое представительство нужно для выполнения разных задач. "Чтобы лучше представлять ситуацию, знать о положении церкви и людей. Представительство нужно в связи с епископскими назначениями, но есть и другие вопросы. Пока это идея более прямых отношений с местной церковью", - пояснил источник.

В Ватикане убеждены, что открытие представительства стало бы очень важным большим шагом для сближения. Поездка в Монголию, несмотря на сложную геополитическую региональную конфигурацию и внутренние противоречия, является подтверждением интереса Ватикана к целой важной части мира, в которой миссионерство часто встречали враждебно.

Программа визита

1 сентября (раннее утро по европейскому времени) понтифика встретит в аэропорту глава МИД страны Батмунхийн Батцэцэг. Бруни рассказал, что понтифику в качестве традиционного приветствия предложат аруул. По сути, это сушеный молочный продукт, как правило, творог. Им продуктом, как хлебом и солью в славянской традиции, встречают гостей в Монголии.

Во время поездки Франциск встретится с руководством страны, в частности с президентом Ухнаагийн Хурэлсухом, а также представителями католической общины и миссионерами. Особое внимание будет уделено благотворительной деятельности католической церкви. Франциск откроет "Дом милосердия", созданный по инициативе апостольской префектуры при поддержке Папских миссионерских обществ.

В воскресенье Франциск возглавит службу, а также примет участие в экуменическом и межрелигиозном мероприятии, в котором примут участие представители самых разных конфессий, представленных в стране, включая наиболее многочисленную конфессию буддистов.

"Это свидетельствует о стремлении к мирному сосуществованию, которое характерно для монгольского народа на протяжении десятилетий", - подчеркнул Бруни.

Как стало известно ТАСС, в этой встрече примет участие делегация местного православного прихода, единственного РПЦ в Монголии, Свято-Троицкого храма в Улан-Баторе.

На мессе ожидаются верующие из соседних с Монголией стран, включая Россию и Китай, а также из Таиланда, Казахстана, Киргизии, Азербайджана и Вьетнама.