У посольства России в Минске в 2023 году намерены открыть памятник Александру Невскому

Посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что высота скульптуры составит 11,5 м с учетом пьедестала

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Памятник святому благоверному князю Александру Невскому планируется открыть в этом году в Минске недалеко от российского посольства. Об этом сообщил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

"Идея строительства памятника святому князю Александру Невскому появилась не так давно. В прошлом году удалось это решение уже начинать претворять в жизнь, поддержку оказал [президент Белоруссии] Александр Григорьевич Лукашенко этому проекту. И сейчас совместно с [Белорусским] экзархатом [Московского патриархата] и Минским горисполкомом посольство Российской Федерации в Республике Беларусь занимается этим проектом. Это будет большая конная скульптура: высота от нуля до верхней точки - 11,5 м с учетом пьедестала. Сейчас уже идут работы по заливке основы пьедестала. И я думаю, что мы сможем этот памятник открыть в этом году. Это было бы здорово", - сказал Грызлов журналистам в ходе поездки по Витебской области.

Посол отметил, что "памятник Александру Невскому имеет отношение к России и к Белоруссии в целом, но в том числе и к Витебской области, потому что Александр Невский был женат на княжне полоцкой Александре Брячиславовне".

Дипломат сообщил, что место для размещения памятника было выбрано Минским горисполкомом, оно находится недалеко от посольства России.

"Скульптор [памятника Александру Невскому] - белорус, отливка будет тоже в Белоруссии, но основная часть инвестиций [в проект создания памятника] - со стороны России", - добавил Грызлов.