Московская электронная школа с этого года появится в колледжах

Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, подключение всех колледжей к экосистеме планируется к концу 2023 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Студенты колледжей и преподаватели получат доступ к Московской электронной школе (МЭШ) в этом году. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на пресс-конференции в ТАСС.

"Еще одна особенность этого года - это вхождение нашей цифровой экосистемы в колледжи. Впервые МЭШ заходит в колледжи и будет доступна для студентов и преподавателей со всем набором образовательного контента", - сказала Ракова.

По ее словам, для этого 20 колледжей оснастили необходимым оборудованием, в том числе предоставили преподавателям более 2 тыс. ноутбуков. "Сейчас мы заходим в половину колледжей. До конца года, думаю, МЭШ в полном объеме войдет во все колледжи Москвы", - подчеркнула заммэра.

"Московская электронная школа" - совместный проект департамента образования и науки и департамента информационных технологий, реализуемый с 2016 года. Это единая цифровая образовательная платформа для учеников, учителей и родителей. Среди основных сервисов "МЭШ" - библиотека учебных материалов, электронный журнал, электронный дневник, "Москвенок" и "Портфолио учащегося".