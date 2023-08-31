Москвичи снова получат кешбэк при оплате проезда картой "Мир" по биометрии

Акция стартует 1 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Девятая акция по предоставлению пассажирам кешбэка при оплате поездок картами "Мир" стартует 1 сентября в Москве в метро, автобусах, электробусах, трамваях, а также на речных электросудах, МЦД и МЦК. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Кешбэк возвращается! С 1 сентября и до конца года за оплату поездки картой "Мир" вы будете получать часть средств обратно. [Заммэра Москвы] Максим Ликсутов сообщил, что акция действует при оплате проезда телефоном или по биометрии. На карту будут возвращаться 10 рублей с каждой поездки на метро, МЦК, МЦД, автобусах, электробусах, трамваях и регулярном речном транспорте", - значится в публикации.

Там уточняется, что для оплаты телефоном карту "Мир" нужно загрузить в Android с поддержкой NFC через Mir Pay или Samsung Pay. Для оплаты проезда по биометрии нужно зарегистрироваться и привязать карту "Мир" в личном кабинете приложения "Метро Москвы".