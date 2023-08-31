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Пандемия COVID-19

В Белоруссии отменили рекомендации по профилактике COVID-19 в организациях и учреждениях

Также с сентября перестанут действовать временные рекомендации по коронавирусу в оздоровительных и санаторно-курортных организациях, компаниях по содержанию и обслуживанию животных, а также в религиозных организациях

МИНСК, 31 августа. /ТАСС/. Минздрав Белоруссии отменил рекомендации, введенные в связи с пандемией коронавируса, в частности, это касается учреждений образования. Об этом сообщил Минский городской центр гигиены и эпидемиологии на сайте со ссылкой на письмо Минздрава республики.

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"Министерство здравоохранения проинформировало об отмене действия с 1 сентября и до особого решения рекомендаций по профилактике COVID-19 при организации образовательного процесса", - говорится в сообщении.

Также с сентября отменены временные рекомендации по COVID-19 в оздоровительных и санаторно-курортных организациях, компаниях по содержанию и обслуживанию животных, а также в религиозных организациях.

При этом указывается необходимость соблюдения санитарных норм и правил, которые устанавливают введенные ранее требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19.

В марте 2023 года Минздрав Белоруссии заявил, что страна в 2022 году вышла из пандемии коронавируса COVID-19, эта инфекция была исключена из перечня заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения. 

Теги:
БелоруссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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