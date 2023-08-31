Школы у линии боевого соприкосновения в Запорожской области будут работать в очном формате

По словам министра образования и науки региона Елены Шапуровой, обеспечить дистанционную форму обучения в Васильевском и Пологовском образовательных округах при нестабильном интернете невозможно

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Школы в Васильевском и Пологовском районах Запорожской области, которые расположены у линии боевого соприкосновения, будут работать в новом учебном году в очном формате. Об этом сообщила журналистам министр образования и науки Запорожской области Елена Шапурова.

"На сегодня принято решение, что все наши школы, как и в прошлом году, выходят в очном формате. И в прошлом году прилетало, и в этом, но принято решение, что все будут учиться в очном формате. Обеспечить дистанционную форму обучения в Васильевском и Пологовском [образовательных] округах при нестабильном интернете просто невозможно. Во-вторых, и ребята, и педагоги настроены получать образование в очном формате", - сказал Шапурова. Она добавила, что начало занятий в этих районах сдвинуто на 11 сентября.

По словам Шапуровой, все школы и детские сады региона на начало учебного года находятся под охраной. "В каждой образовательной организации на 25 число были выставлены частные охранные предприятия и ГУП "ЦСН "Охрана". Все 348 объектов под вооруженной охраной", - сказала министр.

Всего в Запорожской области 172 средних школы и 132 детских сада.