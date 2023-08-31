31 августа, 09:11
Пандемия COVID-19

Уровень заболеваемости гриппом и ковидом у детей в Москве снизился в два раза

Заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что до конца учебного года не предвидится никаких санитарных ограничений

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Благоприятная ситуация по санитарной безопасности наблюдается в Москве, уровень заболеваемости у детей ниже в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Что касается санитарной безопасности - на сегодняшний день у нас очень благоприятная ситуация. Уровень заболеваемости ОРВИ, гриппом и ковидом в два раза ниже, чем в прошлом году, который был максимально благоприятным", - сказала Ракова.

Она отметила, что никаких санитарных ограничений нет. "И, я надеюсь, что не предвидится до конца учебного года", - заключила она.

Отдельно Ракова добавила, что также власти уделяют внимание вопросам безопасности, все территории школ и детских садов находятся под зоной непрерывного видеонаблюдения. 

Теги:
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия COVID-19Москва
© Информационное агентство ТАСС
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